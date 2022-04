Italien lockert am Sonntag Einreisebestimmungen

Ein Sommer wie früher

Mit der Abschaffung des Grünen Passes wolle die Regierung - laut italienischen Medienberichten - ein konkretes Zeichen setzten, den Beginn einer neuen Phase einleiten. In besagten Berichten liest man weiters, dass bereits gegen Ende dieser Woche neue Regeln zur Maskenpflicht veröffentlicht werden sollen. Der Pizza in Tarvis bzw. dem Badeurlaub in Lignano steht offensichtlich im Sommer nichts mehr im Weg.