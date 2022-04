Im Streit Grüne-Milletich droht Gerichtsprozess

Nach den Vorwürfen der Grünen wegen eines Grundstückskaufs geht ÖFB-Präsident und Medienunternehmer Gerhard Milletich nun in die Offensive. Er hat die Grüne Klubobfrau und Landessprecherin Regina Petrik auf Unterlassung geklagt. Diese will an ihren Aussagen festhalten. Die Sache wird wohl vor Gericht landen.