Gute Nachbarschaft mit beeinträchtigten Menschen

Inklusion & Arbeit gehen Hand in Hand

Arbeitsplätze für die beeinträchtigten Menschen sollen in der unmittelbaren Umgebung entstehen. Im Rahmen der „Integrativen Beschäftigung“ sucht das Land OÖ gemeinsam mit den Partnern private Firmen, Vereine und Organisationen in unmittelbarer Nähe, für die die Menschen mit Beeinträchtigungen arbeiten. Konkret sollen auch Aufgaben rund um das Wohnprojekt erfüllt werden: Grünraumpflege, Hausverwaltertätigkeiten, Mitarbeit bei einem Nahversorger oder bei Lebensmittelzustellungen. Die Bewohner/innen der Lebenshilfe werden auch in der Werkstätte der Lebenshilfe in Linz arbeiten.