Rapids Zimmermann: „Meine Gier wird immer größer“

Das Leiberl vom Spiel hat er seinem Bruder Christoph geschenkt: „Das hatten wir vorab ausgemacht, falls ich gegen Klagenfurt treffe.“ Es folgten je ein weiterer Treffer beim 1:1 in Klagenfurt und beim 2:1 über Wolfsberg - macht in Summe vier Tore. „Ja, stimmt, gegen die Kärntner Teams läuft es, ich hoffe, es geht am Mittwoch so weiter.“ Da gastiert Klagenfurt wieder in Hütteldorf, muss Rapid Rang 3 absichern: „Das steht über allem“, weiß Zimmermann. Wobei Tore in ihm die Lust wecken: „Meine Gier nach Treffern wird immer größer. Ich mache mir aber keinen Druck, vertraue meinen Stärken.“