Das schillernde Leben der Wlaschek-Witwe

Friederike wurde am 8. Oktober 1946 in Fohnsdorf geboren, wuchs in der sogenannten „Oberen Kolonie“ auf, die nicht als feinstes Viertel des Industrie-Ortes galt. Nach der Schule heuerte sie nicht nur bei der Lokalzeitung an, sondern arbeitete auch für den Österreich-Ring, wo sie als Marketing-Lady fungierte.