Politisches Nachspiel für Großbrand in Allentsteig

Einen Monat nach dem verheerenden Waldbrand auf dem Truppenübungsplatz in Allentsteig (Niederösterreich) ist die Causa nun ein Fall fürs Parlament. In einer offiziellen Anfrage an Verteidigungsministerin Klaudia Tanner fordert der Grünen-Nationalrat Martin Litschauer aus dem Waldviertel nicht weniger als 26 Antworten ein.