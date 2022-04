Dieser Mühlviertler geht wie Präsidenten

Ein Mühlviertler auf viralem Erfolgskurs: Der aus Lasberg bei Freistadt stammende Kabarettist und Schauspieler Stefan Leonhardsberger persifliert in seinem Kurzclip „Walk like a President“ die „Gangart“ von Obama, Biden, Trump, Macron & Co und erzielt damit täglich Hunderttausende Views. Türkische Medien beispielsweise haben das Video aufgegriffen, weil auch Präsident Erdoğan nicht verschont blieb. Für Österreich imitierte er freilich Alexander Van der Bellen - mit Tschick.