Katta-Baby auf Affeninsel zur Welt gekommen

Ihr Bestand ist in den vergangenen 25 Jahren um ein Viertel geschrumpft. Dafür verantwortlich ist der Mensch. „Durch die Rodung großer Waldflächen, hauptsächlich um Viehweiden zu schaffen, verlieren die Tiere ihren natürlichen Lebensraum. In der Wildbahn werden Kattas daher nur durchschnittlich 15 Jahre alt, in Zoos hingegen oft bis zu 30 Jahre“, erklärte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.