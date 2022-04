Der Ortschef hat bald mehr Zeit für „Michee“

Langweilig wird ihm dabei jedenfalls nicht: Mit dem Bau des Sport-, Familien- und Freizeitzentrums läuft gerade ein Mega-Projekt in der 3500-Seelen-Gemeinde. Seit 30 Jahren wird darüber geredet, nun wird das Projekt am neuen Kreisverkehr an der Murinsel um 8,5 Millionen Euro Wirklichkeit.