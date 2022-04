Sicherheitsoffensive von Polizei und ÖBB

Peter Wallis, Regionalmanager der ÖBB-Personenverkehr AG, betont: „Mobilität mit dem Zug in der Steiermark wird seit jeher mit den ÖBB in Verbindung gebracht. Somit sind wir Garant für Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Sicherheit und bringen mit über 300 Zügen im steirischen Nahverkehr rund 40.000 Fahrgäste täglich an ihr Ziel. Darüber hinaus gehören unsere Züge und Bahnhöfe zu den sichersten in Europa. Durch die nun geschlossene Partnerschaft mit der Landespolizeidirektion Steiermark wollen wir auch zukünftig unseren Kundinnen und Kunden eine sorgenfreie, zuverlässige und vor allem sichere Art des Reisens bieten. Gerade jetzt, wo alle wieder richtig durchstarten wollen, stehen wir als ÖBB in der Steiermark bereit.“