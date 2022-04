Festakt „40 Jahre Südmährerhof“ in Niedersulz

Großer Festakt mit Ehrung

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Südmährerhofes als eines der Herzstücke des Museumsdorfes fand am Sonntag ein großer Festakt statt. Landtagspräsident Karl Wilfing hielt in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eine Festrede, in der er die Wichtigkeit von Frieden und Völkerverständigung unterstrich und auch eine Brücke zu den tragischen aktuellen Ereignissen in der Ukraine schlug. Unter den geladenen Festgästen befanden sich unter anderem der tschechische Historiker Jiří Kacetl aus Znaim (Znojmo) und sein Landsmann Jaroslav Ostrčilík aus Brünn (Brno), der seit vielen Jahren den „Marsch der Versöhung“ zum Gedenken an die Opfer des Brünner Todesmarsches organisiert.