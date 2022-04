Richard Wagner lässt in Graz die Puppen tanzen

Richard Wagner lässt schon in seiner ersten großen Oper den Weg zum Musikdrama als Gesamtkunstwerk erkennen. Regisseurin Sandra Leupold ladet dieses frühe Erlösungsdrama in Graz mit viel Psychologie auf und erzeugt so eine gewisse Leere. Und Musikchef Roland Kluttig setzt dieses Mal auf eher getragene Tempi.