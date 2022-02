Wirbel in der Weinbranche: Konkurs wegen Kilger?

„Der Schritt war notwendig, da die Domaines Kilger den Verpflichtungen aus dem 2018 abgeschlossenen Kooperationsvertrag nicht nachgekommen sind“, schreibt das Unternehmen Steirerwein in einer Aussendung am Dienstag. Bereits im Mai 2020 sei der Vertrag wieder gekündigt worden. Nun musste Steirerwein mit offenen Forderungen von 2,3 Millionen Euro Insolvenz anmelden. 2018 hatte Miteigentümer Christian Reiterer 50 Prozent von Steirerwein an die Domaines Kilger verschenkt. Die Steirerwein Produktion & Handel OG hat über dieletzten Jahre die Pflege und die Vinifikation der Weine für die Domaines Kilger gemacht.