Ukraine-Krieg dämpft die Erwartungen

Nach der Saison ist vor der Saison. Das gilt bekanntlich auch bei den Salzburger Seilbahnern. Viele Skigebiete haben ihren Winterbetrieb beendet – etwa Kaprun und auch Obertauern starten noch ihre Lifte täglich. Zauchensee-Chefin Veronika Scheffer sperrt morgen, Sonntag, zum letzten Mal in dieser Saison auf. Schon mit Ende Mai will sie in den Sommerbetrieb starten; sofern es die Schneelage zulässt. Der Konflikt in Osteuropa könnte nun die Karten neu mischen. „Wir sind zwar erleichtert, dass sich die Corona-Situation vorerst abgeschwächt hat. Auch wenn unklar ist, wie es im Herbst weitergeht“, sagt Scheffer.