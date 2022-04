Sturm-Erfolgslauf: So sieht‘s der Ex-Sportdirektor

Sturm stürmt in der Fußball-Bundesliga kerzengerade dem zweiten Platz - und damit dem Vizemeistertitel entgegen. Jakob Jantscher und Co. nehmen am Sonntag bei Rapid den fünften Sieg in der Meistergruppe in Folge ins Visier. Ex-Sportdirektor Günter Kreissl, mittlerweile beim ÖFB tätig, ist nach wie vor genauer Beobachter der Schwarz-Weißen. Kreissl über seinen Transfer Jantscher, bestehende familiäre Bande zum Grazer Klub und eine streng geheime Mission.