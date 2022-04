So kalt ist es in der Kältekammer in Klagenfurt

Minus 85 Grad

Diese spezielle Behandlung beinhaltet die empfohlene Anwendungszeit sowie die Anzahl der Wiederholungen. „Nur so kann für die Sicherheit bei einer Kälteanwendung garantiert werden“, so der ehemalige Kung-Fu-Lehrer. In der Kältekammer herrscht die konstante Temperatur von minus 85 Grad - in bestimmten Fällen wird sogar auf minus 110 Grad gekühlt. Mehr als 50 Beschwerden sollen dadurch gelindert werden.