Mail-Flut an Zahnarzt aus „spirituellen Gründen“

Mehr als 100 Mails schrieb eine junge in Salzburg lebende Deutsche an ihren Zahnarzt, rief teils sogar 30-mal täglich in der Praxis an. Aus einem „spirituellen Gefühl“ heraus, wie die 28-Jährige im Salzburger Landesgericht erklärte. Das Opfer nannte es vielmehr „Liebeswahn“.