Staggl übernimmt Fachgruppe Hotellerie in WK Tirol

Gerber, seit November 2021 Obmann des TVB Innsbruck und seine Feriendörfer, sieht seinen Abgang als „Stärkung der Interessensvertretung“: „Der Tiroler Tourismus ist keine One-Man-Show. In herausfordernden Zeiten wie diesen ist es daher nur vernünftig, die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen. Ich freue mich, dass wir mit Franz Staggl einen erfahrenen Hotelier und Unternehmer gewinnen konnten“, so Gerber am Donnerstag in einer Aussendung.