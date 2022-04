Russland nimmt den Osten der Ukraine in die Zange

Nun heißt das Zauberwort: Zangenbewegung. Eine alte, aber bewährte Taktik. Die Griechen wandten sie bei der Schlacht von Marathon gegen die Perser an, der Karthager Hannibal vernichtete so das römische Heer bei Cannae. Und auch wenn sich Ausrüstung und Material verändert haben, ist das Prinzip dasselbe geblieben. „Es gibt die einfache Umfassung, oder, was wir in der Ostukraine sehen, die doppelte Umfassung. Man versucht von zwei Seiten hinter den Gegner zu gelangen, ihn einzuschließen und vom Nachschub abzuschneiden“, erklärt Militärexperte Oberst Markus Reisner.