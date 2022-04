Stapler kippte um: Verletzter verstarb im Spital

Passiert ist der Unfall in der vergangenen Woche bei der Arbeit in einem Zimmereibetrieb. Als beim Transport von einem Holzpodest mit einer halben Tonne Gewicht die Fracht in die Höhe gehoben werden sollte, kippte der Stapler unter der Last seitlich um. Der Familienvater hatte keine Chance, dem Unglück zu entgehen.