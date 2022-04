Pater Michael Schlatzer verstarb im 67. Lebensjahr

Während seiner Zeit dort brachte Pater Michael außerdem indische Ordensfrauen im Kloster unter. Die Joseph-Schwestern sind noch heute dort tätig. Zugleich war er auch in anderen Bereichen sehr umtriebig. So stammen aus seiner Feder die „Lustigen Abenteuer des Pater Pfiffig“ und ein Kochbuch. Nach seiner Tätigkeit in Frauenkirchen wirkte Schlatzer in Eisenstadt. Hier ging er erst am 30. Oktober 2018 weg - als letzter Franziskaner der Landeshauptstadt.