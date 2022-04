Einbruchsserie in Kremser Schulgebäuden

In der Nacht auf Ostermontag sind die Unbekannten in das Gymnasium eingestiegen und haben die Kanzlei des Schulwarts aufgebrochen. Der dort gefundene Zentralschlüssel ermöglichte den Einbrechern Zutritt zu verschiedensten Räumen, die durchwühlt und aus denen Bargeld gestohlen wurde. Andere Wertgegenstände wie Laptops blieben aber unberührt. Drei ähnliche Fälle gab es in den letzten Wochen in Krems.