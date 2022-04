SPÖ klagt über Teuerung - und erhöht Beiträge

Ins Fettnäpfchen trat die SPÖ-Spitze mit einem Brief an etliche Mitglieder in Oberösterreich: Am Anfang beklagen Michael Lindner sowie Florian Koppler wortreich die Teuerung und die wachsende Armutsgefahr – und informieren dann im letzten Satz über eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags, um stolze 8,3 Prozent.