170 Fledermäuse überwintern im Kühlschrank

Ende letzten Jahres ließen sich die Flugtiere für ihren Winterschlaf an einer eher ungünstigen Stelle nieder - in einem Hochhaus am Wienerberg. Die „großen Abendsegler“ konnten aus ihrem selbst gewählten Schlafplatz nicht mehr selbstständig hinaus, daher mussten die dehydrierten und hungernden Flatterer schnell geborgen werden. Nun sind die Tiere bereit für den Rückflug.