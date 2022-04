Zwölf Kilometer Stau auf A8 durch Sekundenschlaf

Am Mittwoch gegen 5.20 Uhr früh fuhr ein 63-jähriger bosnischer Staatsbürger mit seinem Lkw auf der A8 Richtung Passau. Ein 23-jähriger rumänischer Staatsbürger, der seinen Kastenwagen hinter dem Lkw lenkte, verfiel laut eigenen Angaben in einen Sekundenschlaf. Dabei krachte er gegen das Heck des Lkw, wodurch der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, in den Straßengraben geriet, zurück auf die Straße geschleudert wurde und letztendlich zur Seite kippte.