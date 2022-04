Reinhold Messner - Durchs wilde Karakorum

Auf seiner Entdeckungsreise durch Pakistan reist Reinhold Messner entlang des Karakorum-Highways in den muslimisch geprägten Teil Kashmirs. Noch immer ist der Einfluss der tibetischen Kultur hier spürbar. Selbst in Skardu, der Hauptstadt Baltistans, entdeckt Messner mystische Dzi-Steine: uralte Steinperlen aus Tibet, die auch in seinem Leben eine Rolle spielen. Er erlebt archaische Reiterspiele, zu denen sogar Teilnehmer aus Afghanistan mit dem Pferd durch das wilde Gebirge anreisen - von Menschen gezogene Grenzen haben hier keine Bedeutung.