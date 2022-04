Fahrgast bedrohte Taxifahrer mit dem Umbringen

Zeugen und das verletzte Opfer gaben der Polizei genaue Hinweise zur Fluchtrichtung, weswegen die Beamten den rabiaten Fahrgast rasch an seiner Wohnadresse antreffen konnten. Gegenüber der Polizisten gab sich der Mann so aggressiv, dass er vorläufig festgenommen wurde. Im Zuge der Amtshandlung bedrohte der schwer alkoholisierte Mann - ein Alkotest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille - auch die Polizisten mit dem Umbringen und fiel durch Äußerungen von nationalsozialistischem Gedankengut auf. Auch ein Drogentest verlief positiv. Die Nacht verbrachte der Mann in einer Zelle.