Verkehrsunfall in Tirol: Kind (8) verletzt

Es ist die Horrorvorstellung jeder Mutter: Das Kind läuft ohne zu schauen auf die Straße. Am Samstag gegen 10.20 Uhr kam es in Telfs auf dem Giessenweg zu einem Verkehrsunfall: Eine Einheimische (36) fuhr mit ihrem Pkw auf der Anton-Auer-Straße in Richtung Telfspark. Sie hielt das Auto am rechten Fahrbahnrand, um ihre Kinder aussteigen zu lassen.