Kann ich mich in Graz immer sicher fühlen?

Objektiv betrachtet herrscht in Graz eine sehr stabile Sicherheitslage. Subjektiv kann die Wahrnehmung der Menschen, gerade in dunklen Parks, sozialen Problemzonen oder angesichts vereinzelter, aufsehenerregender Straftaten durchaus anders sein. Man kann natürlich niemals ausschließen, dass jemandem einmal etwas passiert. Doch die Wahrscheinlichkeit ist für den Einzelnen wirklich gering. Außerdem haben wir eine hohe Dichte an Streifenwagen in der Stadt. Und wenn es wirklich einmal ein Problem geben sollte, sind wir sehr schnell zur Stelle.