Fast genau fünf Jahre

Man kann an positive Vorzeichen glauben, oder nicht. Beim VfB Hohenems passt jedenfalls vor dem Duell mit Austria Salzburg (16) viel zusammen. Am 22. April 2017, vor fast genau fünf Jahren, waren die Grafenstädter zuletzt beim Salzburger Traditionsverein zu Gast. Damals ebenfalls in der Regionalliga West, das Aufeinandertreffen ging mit 3:0 klar an die Emser.