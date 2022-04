„Den Stand von 3:0 konnte ich selbst kaum glauben“

Trotzdem gibt es eine Diskrepanz zwischen dem Erfolg in der Bundesliga, in der die Eintracht Neunter ist, und jenem in der Europa League.

Wir hatten im Sommer viel Unruhe. Die macht nicht nur mit Spielern, sondern mit dem ganzen Verein etwas. Dazu wird unsere Spielidee für viele immer klarer, entstehen mehr Automatismen. Doch auch Corona hatte uns zugesetzt. Die Pandemie fraß allein 70 Millionen Euro unseres Eigenkapitals auf und limitierte uns auf dem Transfermarkt. Das spürt man dann in der Bundesliga, in der wir noch Luft nach oben haben.