Ein Funken der Hoffnung hinter Gittern

Es war nicht der Ruf Gottes, der Christian Kuhn in die düsteren Gänge der Justizanstalt führte. Der Glaube war schon lange davor in ihm verankert. Als junger Mann studierte der heute 69-Jährige Theologie, wurde eher durch Zufall als katholischer Seelsorger in das „Graue Haus“ in die Josefstadt berufen. „Ich bin nicht mit 17 aufgewacht und dachte mir, ich will im Gefängnis arbeiten“, erzählt er bei einem Besuch der „Krone“ mit einem Lachen.