Neue Fahrbahn für vier Kilometer der S 37

Am Dienstag geht‘s los

Die Bauarbeiten finden ab dem 19. April statt, jedoch unter der Woche von Montag bis Donnerstag nur nachts zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh. An den Wochenenden wird ab Freitag 20 Uhr bis Montag 5 Uhr früh durchgearbeitet, um die Bauarbeiten so schnell wie möglich abschließen zu können. Durch diese Aufteilung der Sanierung ist die Behinderung für die Kundinnen und Kunden der ASFINAG auf die verkehrsarme Zeit beschränkt und vor allem die Pendlerinnen und Pendler sind so gering wie möglich betroffen.