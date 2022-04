Größter je entdeckter Komet wiegt 500 Billionen t

„Wir vermuteten schon, dass der Komet ziemlich groß sein könnte, aber wir benötigten bessere Daten, um dies zu bestätigen“, sagte Man-To Hui von der Macau University of Science and Technology in Taipa (Macau). Er und sein Team machten deshalb am 8. Jänner mit „Hubble“ fünf Fotos des Kometen und konnten so anhand dieser den Durchmesser und die Masse genauer berechnen.