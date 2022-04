Polizei schnappt Bankomat-Knacker auf der Flucht

Nach einem Einbruch in einen Bankomaten in Karlstein an der Thaya (Niederösterreich) klickten in Tschechien für zwei Männer (23 und 28 Jahre alt) die Handschellen. Der Ukrainer und sein bulgarischer Komplize sollen nicht nur in dem Waldviertler Geldinstitut, sondern auch Monate zuvor zweimal im Bezirk Hollabrunn zugeschlagen haben.