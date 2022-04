Erfolgreicher Ländle-Export: Vertrag und Medaille

Am Mittwoch hat der VC Kanti eine starke Saison in der Schweizer Nationalliga A mit dem dritten Platz in der Meisterschaft gekrönt. Die Kantigirls aus Schaffhausen schrieben damit Clubgeschichte, denn es war es das beste Saisonergebnis seit fast zehn Jahren. Mittendrin im Freudentaumel: Ländle-Export Lina Hinteregger.