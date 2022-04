Haris Tabakovic fehlt der Austria länger

Untersuchungen haben ergeben, dass der 27-jährige Schweizer an einer Muskelverletzung im rechten vorderen Oberschenkel leidet, die einen Einsatz unmöglich macht. Der 24-fache Saisontorschütze ist zuversichtlich, wenigstens wieder in der Schlussphase der Meisterschaft dabei zu sein. Eine genaue Prognose kann derzeit jedoch noch nicht gestellt werden. Tabakovics Position wird so wie gegen Steyr, Teixeira einnehmen. „Jetzt müssen andere in die Bresche springen und die Ausfälle von Haris und Pius Grabher kompensieren. Wir sind überzeugt, dass unser Kader das auch schafft“, gibt Trainer Markus Mader die Marschroute vor.