Jo Strauss: „Irgendwann putzt‘s jeden von uns“

Was führte denn zum Titel „Das Schöne am Ende“. Wie entwickelt sich das Narrativ des Albums dahingehend?

Wenn man die Sache nüchtern betrachtet ist das Ende eher negativ konnotiert. Bei sehr vielen meiner Lieder ist es so, dass man mit dem Song mitspazieren kann und am Ende gibt es einen großen Plottwist. Das ist für den Zuhörer schön, weil er überrascht wird. Der Titel „Das Schöne am Ende“ hat einen doppelten Boden. Man hebt sich das Schöne bis zum Schluss auf bzw. kann das Ende auch etwas Schönes in sich bergen. Diese Doppeldeutigkeit habe ich gerne in meinen Liedern. Ich will nicht mit dem Finger zeigen und belehren. Jedes Lied hat mehrere Ebenen, die man lesen kann. Die für mich oft traurigsten Nummern finden andere wunderschön.