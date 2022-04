In Causa Ohlsdorf kommen neue „Reibebäume“ dazu

80 bis 100 Bäume zu viel geschlägert

Erst nach Nachfrage von LR Kaineder wurde das Gutachten nun, also mehr als zwei Monate später, vom Bezirkshauptmann übermittelt. Die Vermessung des Gutachters vor Ort ergab, dass die beantragte Rodungsfläche um 3.093 Quadratmeter überschritten worden war. Entsprechend erzürnt reagiert Kaineder: „3.093 Quadratmeter entspricht in etwa der Größe des Schillerparks in Linz, die in Ohlsdorf über die bescheidmäßig genehmigte Rodung hinaus an Wald zerstört wurden. Damit sind zwischen 80 und 100 Bäume verloren gegangen, die auch ein wichtiger und wirksamer Luftfilter für die Anrainer/innen in der von Autobahn und Industrie geplagten Region gewesen sind. Was mich neben der Waldzerstörung maßlos ärgert, ist, dass in diesem gesamten Prozess jegliche Normen und Regeln in einer Selbstverständlichkeit bis zur maximalen Grenze ausgenützt werden. Von einer Widmung, die eigentlich versagt hätte werden müssen, hin zu einer Rodungsbewilligung, die trotz ablehnendem Gutachten des Amtssachverständigen und aus meiner Sicht nicht begründetem notwendigen öffentlichen Interesse erging, bis zu immer wieder widersprüchlichen Aussagen des Antragstellers. Wenn es uns nicht gelingt, hier endlich einen Paradigmenwechsel auf allen Ebenen einzuleiten, verbetonieren wir die Zukunft unserer Kinder noch vollständig!“