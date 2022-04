Chris Pine wurde gleich doppelt verwechselt

Er gehört zu den Stars in Hollywood, die sich selbst nicht so ernst nehmen. So blieb Chris Pine cool, als er von einem Mann an der Bar auf einer Benefizgala in Los Angeles für seinen Kollegen und 90er-Jahre-Serien-Herzensbrecher Joey Lawrence gehalten wurde. Doch das war nicht die einzige Verwechslung, mit der sich der Schauspieler an diesem Abend herumschlagen musste.