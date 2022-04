„Menschen verzichten für ihr Viecherl aufs Essen“

Bei der „Krone“-Tierecke mehren sich aber derzeit die Fälle, in denen verzweifelte Tierhalter sich melden, weil sie Futter und Tierarztkosten nicht mehr stemmen können. In Linz ist auch Pfarrer Franz Zeiger mit seiner Tiertafel in der Pfarre St. Peter eine solche Anlaufstelle. „Ja, der Andrang zugenommen – wie übrigens bei der Lebensmitteltafel auch. Wir vergeben jährlich 18 Tonnen Tierfutter. Heuer werden wir damit nicht auskommen. Viele Menschen, die zu uns kommen, kaufen sich selbst nichts zum Essen, damit ihre Viecherln gut versorgt sind.“