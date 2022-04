Noch keine Normalität in Salzburgs Spitälern

In Salzburgs Spitälern liegen aktuell 74 Personen wegen einer Corona-Infektion, davon nur vier auf einer Intensivstation. Von Normalität kann in den heimischen Krankenhäusern aber dennoch keine Rede sein. Allein in den Salzburger Landeskliniken sind aktuell 22 Prozent des Pflegepersonals nicht im Dienst. Verantwortlich sind dafür vornehmlich Krankenstände, lange aufgeschobene Urlaube und coronabedingte Abwesenheiten. Zusätzliches Problem: Viele Stationen müssen Patienten isolieren und behandeln, bei denen nur zufällig Covid nachgewiesen wurde – ein pflegerischer Kraftakt.