Rauer Wind in den Gemeindestuben

Was alle drei Fälle verbindet: Alle Zurückgetretenen bekrittelten in ihren Abschiedsworten den politischen Stil der jeweils anderen Partei. Überall spielte die Landes- oder Bundespolitik eine tragende Rolle. In St. Veit war es das Ärztezentrum auf billigem Landesgrund, in Ramingstein ein Tourismusprojekt, das von der Landes-ÖVP ausgeschlachtet wurde und in Hallein verschärfte die Chat-Affäre im Innenministerium, die bis nach Hallein ausstrahlte, das schon vorbelastete rot-schwarze Klima.