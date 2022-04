Prozess um tödlichen Tretboot-Unfall bei Graz

„Mein Mitgefühl ist bei Ihnen, aber da müssen Sie durch“, beginnt Richter Helmut Wlasak den Prozess am Mittwoch in Graz. Die 31-jährige Angeklagte und Mutter des ertrunkenen Mädchens weint leise. „Es ist eine dramatische Geschichte“, sagt Staatsanwalt Anton Scherr. „Das Tretboot hatte einen Schaden am Rumpf und war bautechnisch mangelhaft.“