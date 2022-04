Schließungen im Herbst drohen

Drastische Worte findet Salzburgs Vizebürgermeister Bernhard Auinger zur Lage in den heimischen Kindergärten. Denn für den kommenden Herbst schaut es alles andere als gut aus. „Die Eltern müssen sich darauf einstellen, dass im September möglicherweise nicht mehr alle Gruppen aufsperren werden.“ Bis zu 200 Kinder könnten davon betroffen sein. Grund ist der Personalmangel in den Einrichtungen der Landeshauptstadt. Das Grundproblem: Der Bund hat kräftig in den Ausbau der Einrichtungen investiert. Sprich es wurden viele neue Plätze geschaffen. Gleichzeitig wurde die Zahl der auszubildenden Pädagogen an der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) nicht erhöht. „Da ist es klar, dass es sich irgendwann nicht mehr ausgehen wird“, so Auinger. Bereits im vergangenem Herbst hat er, wie berichtet, gemeinsam mit den privaten Einrichtungen Lösungsvorschläge an das Bundesministerium geschickt. Laut Stadtvize hat der damalige Bildungsminister Heinz Faßmann das Problem wahrgenommen, aber seither ist - auch durch den Wechsel im Ministerium - nichts geschehen.