Altes Handwerk: Für Ratschen nur Holz aus Heimat

Heute, so sagt der Volksmund, fliegen die Kirchenglocken nach Rom und viele Kinder ersetzen mit ihren Ratschen deren Läuten bis zum Ostersonntag. Das Handwerk des Ratschenbaus führt Fritz Kadernoschka aus Ludweis im Waldviertel in der alten Wagnerei seines Vaters weiter. „Der Baum sagt dir, was er werden will“, verrät er seinen besonderen Zugang zu Holz.