Lena Hoschek schickt Kinder auf modische Weltreise

In dieser Saison lässt die Mini-Me Kollektion von Lena Hoschek wahrlich sommerliche Urlaubsgefühle aufkommen, sind die Looks doch im Rahmen der „Lena - The Great Escape“ Kollektion entstanden. 24 entzückende Outfits mit exotischen Prints für Mädchen und Buben, natürlich abgestimmt auf Mama und Papa, umfasst das herzige Mini-Me Sortiment.