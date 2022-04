Feuerwehr befreite Kleinkind aus Stiegengeländer

Zweiter Notfall in zwei Wochen

Bereits nach 20 Minuten konnte der Einsatz auch schon wieder beendet werden. Als Erinnerung an ihre Rettung wurde der kleinen Olivia von den Florianis noch ein Stoffbär übergeben. Es war dies übrigens bereits die zweite Rettungsaktion binnen zwei Wochen in dem kleinen Ort. Erst am 31. März retteten zwei Polizisten einer 83-Jährigen nach einem Sturz das Leben. Die leblose Pensionistin wurde erfolgreich reanimiert.