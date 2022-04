Calexico setzen auf positive Energien ohne Grenzen

Live in Wien und Linz

Noch in diesem Monat kommen Calexico auf große Tour und kreuzen dabei auch wieder durch Österreich. Ein Sehnsuchtsort, wie Burns betont, und man nimmt es ihm ehrlicher ab als so manch anderem. Immerhin spielten Calexico vor exakt zehn Jahren mit dem Radio Symphonie Orchester Wien zusammen. „Österreich ist ein kleines Land, aber es gibt so tolle Venues und wundervolle Menschen“, schwärmt Burns, „viele Amerikaner denken bei Europa an Berlin, London oder Paris, aber für mich sind die Österreich-Shows immer das Herz einer Tour. In Linz starten wir übrigens den gesamten Tour-Zyklus.“ Schon am 23. April ist man dort im Posthof zu Gast, am 30. April folgt noch eine Show im Wiener MuseumsQuartier. Karten und alle weiteren Infos gibt es unter www.oeticket.com. Trotz Corona-Befürchtungen kommt man übrigens mit voller Belegschaft - einer siebenköpfigen Band.