Seiwald und Sesko im Visier deutscher Topklubs

Sesko zu Bayern?



Auch Benjamin Sesko zählt zu den größten Talenten im Bullen-Kader. Der großgewachsene Slowene erinnert etwas an Erling Haaland. Die „Sportbild“ will wissen, dass die Bayern den 18-Jährigen im Visier haben. Starstürmer Robert Lewandowski könnte die Münchner im Sommer eventuell verlassen, Ersatz wird gesucht. Dass Sesko das Potenzial hat, ein richtig guter Angreifer zu werden, steht außer Frage. Doch die Fußstapfen von Lewandowski sind aktuell definitiv noch zu groß. Zudem brauchen die Salzburger nächstes Jahr auch einen neuen Knipser, denn Adeyemi wird die Bullen wohl verlassen. Daher wird auch Sesko höchstwahrscheinlich in der nächsten Saison noch in der österreichischen Bundesliga zu sehen sein.